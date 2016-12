Rugby, FRR. Cristi Petre revine la Farul

In emisiunea radiofonica Rugby Show, de marti, 3 decembrie, internationalul roman Cristian Petre, actualmente sub contract cu gruparea franceza Nantes, a declarat ca de la 1 ianuarie 2014 va reveni in rugby-ul romanesc. Petre a acceptat propunerea venita de la malul marii si va face parte din tandemul de linia a II-a al Farului. Citește mai departe...