Rugby, FRR / Cristi Petre, căpitan şi în afara terenului, la Nantes

Rugby, FRR / Cristi Petre, căpitan și în afara terenului, la Nantes

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai selectionat jucator roman din toate timpurile, linia a doua Cristian Petre, a avut o pauza la capitolul convocari deoarece mai multe aspecte extrasportive au intervenit.Astfel, bihoreanul de 34 de ani se poate lauda ca in familia sa a aparut un urmas, Alexander-Christian, care s-a nascut in luna februarie a acestui an.