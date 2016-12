Rugby, FRR / Chiefs sunt din nou lideri în Super Rugby

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In etapa a XVIII-a a Super Rugby, campionii en-titre, Chiefs au dispus de Hurricanes si au preluat sefia clasamentului, profitand de faptul ca Brumbies au avut zi libera.Dupa o prima repriza echilibrata in care campionii au condus cu 17-15, in partea secunda acestia au preluat controlul castigand cu 34-22.