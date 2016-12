Rugby, FRR / Ce a adus sâmbata pentru rugbyştii de la Turneul Final U18

Rugby, FRR / Ce a adus sâmbata pentru rugbyștii de la Turneul Final U18

Sâmbătă, 15 Iunie 2013

Doua meciuri ale Turneului Final U18 au fost programate sa se desfasoare sambata pe terenul de rugby al Complexului Sportiv Ghencea. Primul i-a avut ca protagonisti pe CSM Baia Mare si RCM Galati, pentru ca de la 18:45 sa se infrunte pe teren doua licee sportive, cel din Constanta si cel din Focsani.Prima intalnire a inceput cu o repriza echilibrata, fapt dovedit si de egalitatea de pe tabela de marcaj. La pauza scorul era 7-7, fiecare echipa reusind sa culce balonul in terenul advers. In continuarea partidei, Galatiul a reusit sa marcheze inca 12 puncte, in timp ce Baia Mare a recuperat din diferenta printr-un eseu transformat. Scorul final s-a stabilit la 19-14 in favoarea galatenilor, acestia ajungand sa ocupe locul 7 in clasamentul final al turneului.Pentru echipa de pe locul 8, CSM Baia Mare, au punctat Muresan (2 eseuri), Andreica (1 transformare) si Dorca (1 transformare). Echipei castigatoare i-au adus victoria Manolache (1 eseu), Tihan (2 eseuri) si Grumazescu (2 transformari).