Rugby, FRR / Billy Wallace, vedeta All Blacks de la începutul secolului XX

William Joseph Wallace sau Billy Wallace s-a nascut intr-o zi de 2 august a anului 1878 in Wellington si a fost poate prima vedeta autentica a rugby-ului din Noua Zeelanda.A debutat la varsta de 19 ani, intr-o partida pe care Wellington a disputat-o la Dunedin cu Otago, o disputa incinsa dusa dincolo de limitele sportivitatii si in care Wallace si colegii sai s-au impus, duelul de atunci ramanand in istorie ca “The Butchers’ Match”.