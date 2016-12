Rugby, FRR / Australia și-a luat revanșa în fața Leilor Britanici. Victorie la un punct diferență

A doua partida din cadrul turneului Leilor Birtanici in Australia, s-a disputat la Melbourne, iar castig de cauza au avut de aceasta data gazdele care s-au impus cu rezultatul de 16-15.Fata de prima partida, una extrem de spectaculoasa, cele doua echipe s-au angajat de aceasta intr-o lupta de uzura in care cel mai mult au iesit in evindenta apararile.







