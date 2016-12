Rugby, FRR / Analiști video neutri în meciurile test ale IRB

10 Iulie 2013

Incepand cu luna august, analistii video ai meciurilor test nu vor mai apartine niciuneia din tarile celor doua echipe din teren.Aceasta decizie garanteaza un plus de obiectivitate in activitatea lor, intrucat nu mai exista niciun fel de implicare in disputa analizata.