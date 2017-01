Rugby, FRR / All Blacks s-au impus în fața Wallabies și au păstrat Bledisloe Cup

Dupa ce in prima etapa din The Rugby Championship, All Blacks s-au impus la Sydney in fata Wallabies, performanta a fost repetata si la Wellington, Noua Zeelanda pastrand trofeul Bledisloe Cup.Chiar daca de aceasta data australienii au dat o replica mai consistenta decat in prima disputa, cand au cedat cu 47-29, aceasta nu a fost suficienta pentru a emite pretentii la victorie.Practic Wallabies au fost in carti primele 25 de minute, atunci cand, dupa doua penalitati concretizate de Leali’ifano, conduceau cu 6-0 si se parea ca vor reusi o surpriza.