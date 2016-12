Rugby, FRR. All Blacks au marcat opt eseuri Japoniei în pregătirea partidelor din Europa

All Blacks au disputat in premiera o partida la Tokyo acolo unde au intalnit pe Brave Blossoms si in fata carora au reusit o victorie la scor.Cu o echipa din care nu au lipsit capitanul traditional Richie McCaw, Daniel Carter sau Ben Smith, cel mai eficient marcator de eseuri din The Rugby Championship, All Blacks s-au impus cu rezultatul de 54-6. Citește mai departe...http://frr.ro/2013/11/02/all-blacks-au-marcat-opt-eseuri-japoniei-in-pregatirea-partidelor-din-europa/