Rugby, FRR. All Blacks au învins Africa de Sud şi sunt lideri în The Rugby Championship

Rugby, FRR. All Blacks au învins Africa de Sud și sunt lideri în The Rugby Championship

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Capul de afis al etapei a treia din The Rugby Championship, partida dintre All Blacks si Springboks s-a incheiat cu victoria neozeelandezilor care au luat si bonusul ofensiv pentru cele patru eseuri marcate.Noua Zeelanda a inceput bine partida disputata la Auckland pe Edden Park si dupa numai 21 de minute elevii lui Steve Hansen aveau trecute deja in cont doua incercari.