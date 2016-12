Rugby. Florian Constantin nu are emoţii pentru finala Superligii

Rugby. Florian Constantin nu are emoții pentru finala Superligii

RCJ Farul se pregătește de finala Superligii, care va avea loc sâmbăta aceasta pe stadionul Arcul de Triumf din București. Florian Constantin, președintele clubului, este încrezător în echipa sa.„Așteptăm cu mare interes această partidă. Am mai puțin emoții decât în semifinală, la Timișoara nu a fost ușor deloc. Am încredere deosebită în staff-ul tehnic. Echipa constănțeană are o șansă. Are o șansă pe care i-a dat-o victoria obținută aici cu Baia Mare și ultimele rezultate în crescendo.”