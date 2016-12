La Constanța, turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U17 și U18

Rugby de cinci stele la malul mării

După mai bine de două decenii, Constanța va găzdui din nou un turneu final al Campionatului Național de rugby juniori. Decizia federației vine ca o recompensă pentru centrul dobrogean, care furnizează cei mai mulți jucători la naționalele juvenile ale României. Rugby-ul spectacol se mută pe litoral. Între 19 și 24 mai, la Constanța, se va desfășura tur-neul final al Campionatului Național de juniori sub 17 și sub 18 ani, o competiție căreia no-ua conducere a federației dorește să îi acorde o tot mai mare importanță. „Când l-au votat pe Alin Petrache președinte, condu-cătorii de cluburi i-au spus acestuia că, pentru a reconstrui naționala de seniori, trebuie începută munca de jos, de la nivel de copii și juniori. De aceea, campionatul juniorilor U17 și U18 a fost trecut pe lista priorităților. Constanța a fost desemnată oraș-gazdă, iar acest lucru ne onorează, pentru că au trecut mai bine de 20 de ani de când nu s-a mai jucat un asemenea turneu pe litoral”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Va-sile Chirondojan. La competiție, vor participa opt echipe - trei din zona Mun-tenia, trei din Moldova și două din Transilvania. Sezonul regulat încă nu s-a încheiat, dar, printre candidatele la medalii, se vor număra, cel mai probabil, Stea-ua, RC Pantelimon, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Bucu-rești, Clujul, Bârladul sau Baia Mare. Partidele se vor juca pe trei stadioane. Două sunt amplasate în Complexul Sportiv „Badea Cârțan” - cel al LPS-ului și cel al Constructorului-Cleopatra, iar pentru cea de-a treia arenă, organizatorii vor avea de ales între variantele CFR sau Năvodari. În total, peste 300 de tineri rugbiști vor veni să joace la malul mării și să demonstreze că sunt cei mai buni. Din păcate, niciuna dintre echipele con-stănțene nu mai are șanse de a intra în turneul final, acestea anunțându-și revenirea în prim-plan pentru ediția viitoare. Naționalele vor fi supervizate de șapte oficiali ai FRR și unul din Constanța. Șase dintre cei mai buni arbitri din țară au fost invitați să conducă meciurile, iar alți doi-trei „fluierași” localnici sunt pregătiți să intre în scenă.