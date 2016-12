Rugby / Anglia, învinsă de Australia şi eliminată de la Cupa Mondială

Rugby / Anglia, învinsă de Australia și eliminată de la Cupa Mondială

Ştire online publicată Duminică, 04 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentativa Angliei a fost învinsă, sâmbătă, pe Twickenham, scor 33-13, de selecționata Australiei și a fost eliminată încă din faza grupelor la Cupa Mondială pe care o găzduiește. Selecționerul Angliei, Stuart Lancaster, a declarat că jucătorii săi sunt absolut șocați și extrem de dezamăgiți, după înfrângere.Potrivit presei internaționale, pentru prima oară în istoria Cupei Mondiale o țară organizatoare părăsește competiția încă din faza grupelor.Selecționerul Angliei, Stuart Lancaster, a declarat, sâmbătă seară, că jucătorii săi sunt absolut șocați și extrem de dezamăgiți, după înfrângerea suferită."Suntem absolut șocați. Suntem eliminați...Nu avem cuvinte pentru a ne descrie dezamăgirea. Am avut suporteri fantastici și i-am dezamăgit. Ne-am dezamăgit țara. Am învins Fiji cu patru eseuri și am condus cu zece puncte Țara Galilor, dar nu am reușit să câștigăm. Acel meci ne-a costat foarte scump", a afirmat Lancaster.Anglia va mai juca la Cupa Mondială în 10 octombrie, cu Uruguay, tot atunci Australia urmând să întâlnească Țara Galilor.