RUGBY / Alin Petrache - Vreau să ne calificăm la Cupa Mondială din 2015 și să jucăm cu Noua Zeelandă

Ştire online publicată Vineri, 11 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Rugby (FRR), Alin Petrache, a acordat un interviu pentru Agerpress, în care face o analiză a campionatului intern - SuperLiga CEC Bank -, vorbește despre evoluția și așteptările pe care le are de la selecționata ''Lupii'' București în disputele din cea de-a doua competiție europeană intercluburi, AMLIN Challenge Cup, dar și despre provocările pe care naționala României le are de înfruntat pentru a participa la Cupa Mondială din 2015.Președintele FRR consideră că naționala frunzei de stejar este 50% calificată la CM 2015 care va avea loc în Anglia, dar spune că își dorește cel mai mult o victorie a României la Tbilisi, cu Georgia, în Cupa Europeană a Națiunilor, astfel încât țara noastră să se califice de pe prima poziție și să aibă șansa să întâlnească ''All Blacks'' în grupe. ''Este o onoare să întâlnești Noua Zeelandă'', afirmă Alin Petrache.S-a încheiat o nouă ediție a SuperLigii, Timișoara din nou campioană pentru al doilea an consecutiv, tot într-o finală disputată cu Baia Mare. Cum apreciați evoluția ultimelor ediții din SuperLigă și care ar fi nivelul actual al celei mai importante competiții interne de rugby?Eu zic că nivelul competiției SuperLiga CEC Bank de anul acesta a fost de un înalt nivel tehnico-tactic, fizic, al echipelor participante. Și spun că an de an, din 2010 până acum, am crescut constant, popularizând sportul nostru atât de drag. Important anul acesta este că am crescut foarte mult și ca rating TV, ca imagine și ca popularitate în rândul oamenilor, a venit foarte multă lume la stadion în general. E un lucru poate dacă poți să-i spui normal, poate doar Bucureștiul este un oraș puțin mai aparte, în general în provincie, în clipa care joacă o echipă care este în SuperLigă, lumea vine și stă aproape de fenomen. Se întâmplă cu Baia Mare, se întâmplă cu Timișoara, cu Constanța, Cluj. Anul acesta Timișoara din nou a câștigat, a avut un parcurs foarte bun, au fost încurcați pe drumul acesta și de Steaua, și de Baia Mare care au avut victorii împotriva lor, dar iată că au știut să gireze întru-nn final, ca o mare echipă, această finală disputată weekend-ul trecut. A fost o finală extrem de frumoasă, plăcută spectatorilor (...). ''Petele de culoare'' din ambele echipe și-au făcut apariția plăcut pentru spectatori, plăcut pentru noi ca rugbyști, au adus multe lucruri bune și noi în rugby, pentru că în rugbyul modern se joacă în viteză, în explozie, se joacă în forță mai mare și atunci ''petele de culoare'' pe care le au aceste două echipe, jucătorii din Noua Zeelandă și din alte campionate puternice care au venit și joacă în România, au adus acel ceva de care era nevoie și în SuperLiga noastră.Vorbind despre jucătorii străini care evoluează la echipe noastre de club, credeți că un număr ridicat de jucători străini este un lucru benefic pentru campionatul intern sau poate ar trebui pus mai mult accentul pe pepiniera proprie?: Nu, categoric, nu este benefic în special pentru sporturile de echipă și în general și pentru sporturile individuale. Tocmai din această cauză noi am pus tot timpul o barieră, an de an numărul lor scade în campionatul și în SuperLiga românească. Nu știu cum se întâmplă în celelalte sporturi, știu că sunt și acolo probleme. Important pentru noi este să ne creștem copiii. În general, sunt destul de puține echipe în rugbyul mondial care participă la Cupa Mondială și care sunt atât de integraliste cum sunt România și Georgia, la fel, pentru că deocamdată nu avem atât de mulți stranieri naturalizați. Încercăm și noi, avem și noi nevoie pe anumite posturi de jucători-cheie și vom face și această promovare a lor dar cu timpul și în timp. Deci nu sunt de acord cu aducerea foarte multor jucători. Din 2011, când am dat drumul acestor jucători să vină, an de an a scăzut numărul lor, până într-un final când cred că vor rămâne undeva la 4-5 jucători, ceea ce pentru o echipă cu 23 de jucători este mai bine.Ce se poate face pentru o competiție mai echilibrată în SuperLigă pentru că observăm că echipele care se luptă pentru titlu sunt trei — Baia Mare, Timișoara, Steaua, astfel încât campionatul să nu mai fie doar o afacere în trei?Este mult spus o afacere în trei. Constanța a încurcat un pic Steaua și dacă știau să gireze rezultatul puteau câștiga locul 3 și să câștige finala mică. Steaua este o echipă constantă, are un conducător constant, care știe ce înseamnă rugbyul, care știe ce înseamnă sportul în general, un fost sportiv de mare performanță (...). Baia Mare la fel, este o echipă care întotdeauna, dacă nu a fost campioană a fost vicecampioană, este o echipă mare, iar Timișoara vine de doi ani cu un nou management, un management interesant, puternic, bazat foarte mult pe marketing, pe imagine și pe jucători străini. Dar sunt și celelalte echipe — Dinamo, Cluj — va intra Buzăul, ar putea să intre Iașul din nou, Iașul care anul trecut nu a dorit (să revină, n. red.), pentru că a vrut să-și consolideze un pic echipa, pentru a intra mult mai puternică. Nu mai sunt acele meciuri unde vedeai 60, 70, 80 de puncte cum era înainte de formatul acesta nou pe care l-am propus, SuperLiga, sunt niște meciuri mult mai echilibrate, dar aici ține și de partea de antrenori, partea de marketing, partea de comunicare. Fiecare echipă are un stil propriu de management și de aici se văd și rezultatele.