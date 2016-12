Rugbiştii, solidari cu un "camarad" aflat în suferinţă

Rugbiștii, solidari cu un "camarad" aflat în suferință

Partida de verificare dintre România și Tonga (scor 16-21) a avut și o miză caritabilă. Toate încasările realizate la acest meci au fost donate jucătorului Sione Vaiomounga (CSM Știința Baia Mare), care a fost diagnosticat, recent, cu insuficiență renală. Conform site-ului oficial al Federației Române de Rugby, suma totală acordată jucătorului a fost de 45.572 de lei.Cu ocazia acestui joc, Vaiomounga și-a revăzut familia, după o pauză de un an, acest aspect fiind, în opinia medicilor, foarte important pentru recuperare și vindecare.„Rugby-ul este un sport de echipă, de aceea suntem datori să ne ajutăm un coleg aflat în suferință. Sione are un meci greu de dus, poate cel mai greu pe care viata ți-l poate da și am dorit să îi arătăm că suntem alături de el. În plus, lecția de viață pe care acesta ne-o dă este impresionantă. Ori de câte ori va fi nevoie, lumea rugby-ului va strânge rândurile și își va onora jucătorii aflați în suferință”, a declarat președintele Federației Române de Rugby, Haralambie Dumitraș.