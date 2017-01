Rugbiştii juniori plachează pentru titlu în „Badea Cârţan“

Rugbiștii juniori plachează pentru titlu în „Badea Cârțan“

Mâine, se dă startul turneului final al Cam-pionatului Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani, competiție care se va desfășura, în perioada 19-24 mai, la Constanța. Echipele participante la întreceri sunt: secțiunea U18: CSS 3 Steaua, RC Pantelimon, Colegiul Nați-onal „Aurel Vlaicu” București, CSS 2 Baia Mare, U Gens Cluj, LPS Focșani, CSS Bârlad și LPS Su-ceava; secțiunea U17: CSS Bârlad, CSS Tecuci, CS Unirea Pașcani, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați, CSM Baia Mare, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, CTMR TF Metrorex București și LPS „Nico-lae Rotaru” CSS Constanța (antrenor, Adrian Pllotschi). Ședința tehnică a turneului are loc deseară, la sala de protocol a stadionului Constructorul-Cleopatra.