Rugbiştii de la Farul, misiune dificilă la Baia Mare

Rugbiștii de la Farul, misiune dificilă la Baia Mare

Ambele echipe de rugby ale Constanței, Farul și Constructorul Cleopatra, susțin, sâmbătă, 15 august, de la ora 11, meciuri în deplasare în Divizia Națională. Fariștii (locul trei, 55 puncte) evoluează pe terenul Științei CSM Baia Mare (2, 59p), în etapa a VI-a a seriei întâi valorice (play-off). Partida e foarte grea pentru constănțeni, gazdele fiind motivate să obțină victoria care le-ar asigura în proporție mare poziția secundă (ceea ce înseamnă o semifinală acasă). În plus, Farul are probleme de lot, nefăcând deplasarea la Baia Mare, printre alții, piese grele precum Aoina, Jantjies, Makapelu, Gheară și Cătălin Nicolae. De cealaltă parte, Știința CSM e în efectiv complet, alăturându-i-se lotului și Macovei, și Bălan. Meciul e arbitrat de Gheor-ghe Sabău; judecători de margine - Gabriel Șeitan și Vlad Iordăchescu. În etapa a VII-a a seriei a II-a valorice (play-out), Constructorul Cleopatra (locul 3, 31 puncte) joacă pe terenul lui CSM Bucovina Suceava (4, 24p). Arbitru, Doru Gordin; judecători de margine: Nicolae Copil și Bogdan Cantor.