CFR Constanța - Fair-play București 8-0, în Liga I de fotbal feminin

Roxana Solcan, în teren la 13 ani

Echipa CFR Constanța a debutat cu o victorie în ediția 2007 / 2008 a Ligii I de fotbal feminin, sportivele antrenate de profesoara Diana Gidu impunându-se clar, pe teren propriu, cu scorul de 8-0 (4-0), în fața celor de la Fair-play București. Golurile feroviarelor au fost marcate de Alexandra Smărăndescu (4), Georgeta Silaghi (3) și Ancuța Racu, portarul CFR-ului, care poartă și banderola de căpitan de echipă, transformând o lovitură de la 11 metri. Diana Gidu a început partida în următoarea formulă: A. Racu, Camelia Neacșu, Alina Cimpoieș, Niculina Radu, Gabriela Damian, Nicoleta Cioroiu, Simona Trandafir, Monica Ursan, Olivia Obreja, A. Smărăndescu, G. Silaghi. Au mai jucat: Niculina Vălimăreanu, Emanuela Găitan, Loredana Radu și Roxana Solcan. „Pentru început de sezon, echipa s-a mișcat bine, ne-am creat multe situații de gol și am avut și eficiență. Georgeta Silaghi ne-a demonstrat că am făcut o alegere bună atunci când am decis să o transferăm de la Deva. Mă bucur și pentru Roxana Solcan, mezina lotului, care, la numai 13 ani, a primit «botezul» primului eșalon", a declarat, pentru „Cuget Liber", directorul executiv al CFR-ului, Constantin Stanca. Runda a doua a campiona-tului este programată duminică, 7 octombrie, formația constăn-țeană având meci în deplasare, cu SN Constanța. Întâlnirea începe la ora 11, pe terenul Aurora 23 August.