Ronald Gavril, în faţa celui mai important meci din cariera profesionistă

Ronald Gavril, în fața celui mai important meci din cariera profesionistă

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul român Ronald Gavril susține, sâmbătă, cel mai important meci din cariera sa profesionistă, cu americanul Shujaa El Amin, într-o gală ce va avea loc la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas și care are drept cap de afiș confruntarea dintre americanul Floyd „Money” Mayweather și mexicanul Saul „Canelo” Alvarez, pentru titlurile WBC și WBA Super World la categoria semimijlocie.Ronald „The Thrill” Gavril (27 ani) are șase meciuri câștigate la profesioniști din tot atâtea disputate (cinci înainte de limită) și acum va boxa în premieră într-un meci programat pe durata a opt reprize la categoria supermijlocie, cu un pugilist experimentat. Shujaa El Amin, care și-a schimbat numele din Dion Savage, are 12 victorii (6 prin KO) și 4 înfrângeri, pe care le-a suferit în ultimele sale șase meciuri.Gavril, care face parte din echipa lui Mayweather, a disputat ultimul meci pe 24 august, când l-a învins prin KO în repriza a doua pe americanul Dave Courchaine.Floyd Mayweather (36 ani), vedeta galei de sâmbătă, are 44 de victorii, dintre care 26 înainte de limită, în timp ce adversarul său, mexicanul Saul Alvarez (23 ani) are 42 de succese (30 prin KO) și un meci nul. Acesta pare cel mai dificil meci pentru Mayweather de la revenirea sa în ring, în 2009.