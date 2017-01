„Românii ne vor aştepta cu cuţitul între dinţi“

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Franței, Guy Forget:

„Românii ne vor aștepta cu cuțitul între dinți“

Căpitanul echipei de Cupa Davis a Franței, Guy Forget, a declarat că formația României nu trebuie subestimată, adăugând este convins de faptul că românii îi vor aștepta pe francezi „cu un cuțit între dinți“. „Cred că, în urmă cu o lună, a apărut o declarație făcută de un jucător sau un apropiat al echipei noastre, care spunea că a întâlni România în primul tur este ca și cum am avea «bye». Andrei Pavel s-a arătat șocat de această afirmație, care, evident, nu venea de la mine. Eu îl cunosc foarte bine pe Pavel și consider că seamănă cu Iujnîi, are un joc complet și este capabil, când nu este obosit, să-i bată pe cei mai buni jucători din lume. Înțeleg că românii pot fi surprinși de aceste declarații și sunt convins că ne așteaptă cu cuțitul între dinți“, a declarat Guy Forget. Oficialul francez și-a avertizat elevii să nu trateze cu superficialitate jocurile contra tenismenilor români. „Nu trebuie să îi subestimăm pe români, pentru că nu au nimic de pierdut, sunt foarte talentați și periculoși în toate sporturile cu mingea, fie că este vorba de fotbal, baschet sau tenis. Nu este o întâlnire pe care să ne permitem să o luăm ușor. Dacă nu ne vom califica, îmi imaginez titlurile din ziare... Acest lucru nu este acceptabil pentru un selecționer. Este foarte important ca jucătorii să abordeze întâlnirea cu multă seriozitate, cu foarte mult respect la adresa adversarilor. În plus, ne așteptăm ca românii să fie foarte motivați, astfel încât, pentru a se impune, jucătorii mei trebuie să evolueze cum au făcut-o la Australian Open“, a explicat Forget. Tsonga, mai emoționat decât la Australian Open Convocat în premieră la echipa de Cupa Davis a Franței, jucătorul Jo-Wilfried Tsonga spune că meciul cu România va fi mai emoționant decât finala jucată la Australian Open. „Sper să fac onoare echipei Franței. Presupunând că voi juca la simplu, mă voi pregăti cât voi putea de bine să fiu în cea mai bună formă la momentul meciului. Să aud imnul Franței va fi pentru mine poate chiar mai emoționant decât ceea ce am trăit în Australia“, a afirmat Tsonga. Meciul de Cupa Davis dintre România și Franța, din primul tur al Grupei Mondiale, va avea loc, în perioada 8-10 februarie, în Sala Transilvania din Sibiu, toate jocurile urmând a fi transmise în direct de TVR.