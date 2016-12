România, victorie în meciul cu Grecia / "Un jucător cu experienţa mea nu are voie să greşească"

România, victorie în meciul cu Grecia / "Un jucător cu experiența mea nu are voie să greșească"

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentativa României a debutat cu o victorie în preliminariile Campionatului European din 2016, scor 1-0 cu naționala Greciei, duminică seară, pe stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, în prima etapă a grupei F, joc în care "tricolorii" au evoluat în inferioritate numerică din minutul 53. Golul a fost marcat de Marica, în minutul 10, din penalti.Autorul golului, Ciprian Marica, a fost eliminat în minutul 53, el primind al doilea cartonaș galben pentru o intervenție la Samaris. La ieșirea de pe teren, Marica i-a dat banderola de căpitan lui Răzvan Raț.Grecia: Karnezis - Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas - Tachtsidis, Samaris (Kone '65), Mantalos (Christodoulopoulos '65) - Salpingidis, Mitroglou, Samaras (Diamantakos '46). Selecționer: Claudio Ranieri.România: Tătărușanu - Tamaș, D. Grigore, Chiricheș, Raț - Hoban (Prepeliță '84), Pintilii - Chipciu (Torje '90), Maxim (Enache '68), B. Stancu - Marica. Selecționer: Victor Pițurcă."Suntem bucuroși, am venit aici montați și concentrați să nu mai repetăm greșelile din baraj. Suntem mândri că suntem români și că am câștigat. Am fost echipa mai bună, păcat că am suferit a doua repriză. Am încercat să joc mingea, am fost taxat, dar un jucător cu experiența mea nu are voie să facă greșeala asta. Îmi pare rău că ratez meciul cu Ungaria de acasă", a spus Marica la Digi Sport, citeaz prosport.ro.