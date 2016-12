România va organiza Campionatele Internaţionale de Înot

România va organiza Campionatele Internaționale de Înot

România va organiza în perioada 8-12 iulie Campionatele Internaționale de Înot, fiind prima întrecere de acest fel după 34 de ani, potrivit B1.ro.La competiție, care va avea loc la Complexul Olimpic de Natație "Anatol Grințescu" din baza sportivă Dinamo, vor participa 300 de sportivi, din opt țări.Echipa României este reprezentată de 32 de înotători, seniori și juniori."Cred că cea mai bună promovare o vor face sportivii după această primă ediție. Ne dorim ca această competiție să crească de la an la an și să avem posibilitatea să o transformăm în una dintre cele mai mari din Europa. Nu ne-a fost ușor să organizăm această competiție, dar sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor", a declarat președintele FRNPM, Camelia Potec, marți, într-o conferință de presă.Potec a mai precizat că sportivii care vor participa la această competiție își pot putea face punctajul pentru mondiale și pentru Jocurile Olimpice de Vară de la Rio, din 2016."Fac un apel către cei care vor să vadă o competiție internațională de înot să fie alături de sportivii români. Sportivii își pot face punctajul pentru mondiale și pentru Jocurile Olimpice, le-am transmis să muncească la fel de mult pentru a-și atinge obiectivele. Noi le suntem alături. Sunt ferm convinsă că la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice vom avea surprize plăcute cu sportivii noștri. Această competiție e un plus și pentru ei. I-am văzut hotărâți, i-am văzut profitând de condițiile de la noul bazin de la Dinamo. Rămâne să vedem dacă vor da tot ce e mai bun. Duminică vom afla care va fi și cel mai bun înotător român. Eu sunt o persoană care vede realitatea, dar sunt și optimistă. Nu ne așteptăm la medalii, dar mergem cu o echipă de seniori care sperăm să progreseze. Ne așteptăm la surprize plăcute", a mai spus Potec.Premiile Campionatelor Internaționale de Înot ale României, organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Mercedes-Benz România, vor fi acordate după un clasament pe sistem open, primele poziții fiind recompensate cu suma de 10.000 de euro.