România - Ungaria 27-25, meci amical de handbal feminin

Antrenorul secund al echipei naționale de handbal feminin a României, Dumitru Muși, a declarat, după succesul din amicalul cu Ungaria, de la Cluj, 27-25 (13-13), că este satisfăcut de prestația elevelor sale. „Sigur că rezultatul ne mulțumește, este o victorie împotriva unui adversar puternic, o victorie de moral, iar victoriile sunt bune indiferent dacă meciurile au caracter amical sau oficial. Am plătit tribut efortului depus în testele cu Nor-vegia și nu am scăpat de euforia ultimului joc și de rezultatul acelei partide (n.r. - 28-22)”, a spus tehnicianul constănțean. Pentru România, au marcat Adina Meiroșu Fiera (8), Narcisa Lecușanu (5), Ionela Gâlcă Stanca (4), Ramona Maier, Carmen Amariei (câte 3), Valentina Ardean Elisei și Cristina Neagu (câte 2). Dumitru Muși spune că naționala se află într-o perioadă de acumulări, iar fetele trebuie să capete un plus de viteză: „La Jocurile Olimpice, o competiție de lungă durată, vom avea nevoie de multă putere fizică, tehnică, tactică și psihică. Lucrăm în această direcție, suntem poate un pic prea greoi, dar, o dată cu trecerea timpului, sperăm că vom avea acel plus de viteză care te desprinde de adversar și acel plus de eficiență care te transformă în învingător”. Astăzi, revanșa cu naționala maghiară Ieri dimineață, reprezentativa tricoloră a plecat spre Ungaria, unde susține, astăzi, de la ora 19, la Nyiregyhaza, meciul revanșă cu team-ul maghiar. Ultimele teste premergătoare Jocurilor Olimpice vor avea loc în Franța, între 23 și 28 iulie, într-un turneu la care mai participă naționalele echipei țării gazdă, Rusiei (campioana mondială) și Braziliei. La JO de la Beijing, România este repartizată în Grupa A, alături de Franța, Norvegia, Angola și Kazah-stan.