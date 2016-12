ROMANIA-TURCIA. Veste PROASTĂ pentru Piţurcă

ROMANIA-TURCIA. Veste PROASTĂ pentru Pițurcă

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Pițurcă are din nou probleme de lot. După ce Alex Bourceanu va lipsi sigur la meciul ROMANIA-TURCIA, fiind suspendat, și marcatorul primului gol al împotriva Ungariei, Ciprian Marica, are o problemă după ce a fost lovit de o răceală, scrie GSP.Apropiații lui Marica susțin că fotbalistul ar fi răcit după meciul cu Ungaria: "Are simptome de gripă, tușește întruna". Cu toate acestea, atacantul va face toate eforturile să evolueze din primul minut pentru ROMANIA și cu TURCIA, anunță realitatea.net. ROMANIA-TURCIA se joacă, marți, de la ora 21:00, pe Arena Națională.