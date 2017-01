România - Turcia la fotbal pe plajă

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, și selecționerul echipei naționale a României, Victor Pițurcă, alături de secundul său, Ștefan Iovan, se numără printre invitații de la partidele amicale de fotbal pe plajă România - Turcia. Întâlnirile se desfășoară astăzi și mâine, de la ora 19, pe stadionul „Melody" din stațiunea Mamaia. Cele două dispute revanșă au loc luna viitoare, în Antalya. Meciurile contează, pentru ambele combatante, ca pregătire pentru preliminariile Campionatului Mondial din Brazilia. Partidele vor fi transmise în direct la Telesport. La tricolori evoluează Carabaș și două perechi de gemeni Antrenamentele oficiale ale celor două combatante au avut loc ieri după-amiază, unul după altul, de la ora 16, primii pregătindu-se turcii. Deși organizatorii anunțaseră prezența la antrenamente și a lui Hagi și Pițurcă, aceștia nu au fost venit, asistând din tribune doar Ștefan Iovan. Astăzi, de la ora 12,30, are loc și conferința de presă a evenimentului. Echipa națională a României este pregătită de constănțeanul Stelică Dămășaru și are în componență mai mulți jucători constănțeni. Ieri, s-au pregătit 15 fotbaliști, printre aceștia aflându-se nume arhicunoscute precum Stelian Carabaș și Adrian Pitu. Alți constănțeni - portarii Gică Mina, Laurențiu Gheorghe și Iulian Gândac și, jucători de câmp, perechile de gemeni Erdinci și Enis Cogali și Marian și Ionel Posteucă, Morărașu, Viorel Farcaș sau Manea. În tribune, s-au mai aflat Marius Axinciuc (CS Ovidiu) și fostul farist Costin Caraman.