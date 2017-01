Dacian Varga, despre meciul cu Serbia:

„România poate pleca neînvinsă de la Belgrad“

Mijlocașul Dacian Varga, de la Unirea Urziceni, a declarat că, în ciuda faptului că echipa națională de fotbal a României nu mai are nicio șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2010, tricolorii vor da totul pe teren în meciul cu Serbia, pentru a demonstra că au meritat să fie convocați de Răzvan Lucescu. „Sunt bucuros că am fost convocat și sper să nu dezamăgesc. Jucătorii sunt motivați pentru partida cu Serbia, vrem să de-monstrăm că merităm să fim convocați la națională. Vom avea un meci greu la Belgrad, dar suntem capabili să scoatem un rezultat bun. Ne gândim doar la acest joc, nu la campania următoarea de calificare. Vrem să plecăm neînvinși de la Belgrad, chiar dacă vom avea adversari foarte valoroși, care joacă la echipe mari”, a spus Varga. Fotbalistul Unirii s-a declarat mulțumit de faptul că FRF a decis ca meciul cu Insulele Feroe să se disputa la Piatra Neamț. „E mai bine că vom evolua acolo, pentru că terenul din Ghencea e prost. În plus, sunt convins că stadionul din Piatra Neamț va fi plin. Naționala ar trebui să joace cam peste tot în țară”, a spus Varga. România va juca pe 10 octombrie, la Belgrad, împotriva Serbiei, iar patru zile mai târziu, va întâlni Insulele Feroe, la Piatra Neamț, în ultimele două partide din Grupa a 7-a de calificare la Campionatul Mondial din 2010. După opt meciuri, România ocupă penultimul loc în grupă, cu nouă puncte, în timp ce lider este Serbia, cu 19 puncte. Adi Mutu, prima victorie în războiul cu Chelsea Impresarul Victor Becali a declarat că Tribunalul Federal al Elveției a dat o decizie de suspendare temporară a hotărârii TAS, prin care atacantul Adrian Mutu era obligat la plata unei daune în valoare de 17 milioane de euro către clubul Chelsea. „Din ce am înțeles de la avocații noștri, este o decizie de suspendare temporară a deciziei TAS, luată de Tribunalul Federal al Elveției. Noi acum ne judecăm cu Chelsea la Tribunalul Federal și nu la TAS. La TAS, nu se mai poate ataca în niciun fel acest caz”, a spus Becali. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat, la 31 iulie, că a respins memoriul formulat de Adrian Mutu la decizia Camerei pentru Rezolvarea Disputelor (DRC) din cadrul FIFA, care a hotărât, la 7 mai 2008, că jucătorul trebuie să plătească clubului Chelsea despăgubiri în valoare de 17 milioane de euro.