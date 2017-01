„România nu merită o naţională atât de valoroasă!“

Cristian Gațu, președintele Federației Române de Handbal:

„România nu merită o națională atât de valoroasă!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a declarat că îl deranjează comentariile apărute în țară despre evoluția unor jucătoare și că valoarea echipei naționale a României nu este apreciată pe măsura rezultatelor avute la Campionatul Mondial din Franța. „Din păcate, suntem un popor balcanic, preocupați mai mult de capra vecinului. Unii nu înțeleg că această echipă, vicecampioană mondială în 2005, nu este a lui Gațu, a lui Tadici sau a lui Muși, ci a tuturor. Nu cred că România merită o asemenea echipă, care, în acest moment, este în grafic, cu patru victorii“, a afirmat, pentru agenția NewsIn, șeful FRH, adăugând că „partida cu selecționata Coreei de Sud a fost una grea, dar a fost prima în care unul dintre portarii noștri a jucat excelent. Luminița Huțupan a fost aleasă jucătoarea meciului, dar nici fetele nu s-au lăsat și au știut să profite de ocaziile avute, au înscris și astfel am câștigat“. Cristian Gațu a vorbit și despre partida cu Spania. „Următorul meci este tot timpul cel mai greu, chiar dacă este cu Spania. Nu contează că am bătut-o la Trofeul Carpați. Ați văzut, Angola a învins Franța, deci orice echipă este periculoasă de acum încolo. Sunt sigur că fetele vor aborda mult mai bine acest meci și vor începe mai în forță“, a apreciat președintele FRH. Rezultatele înregistrate până acum în Grupa principală II: România - Coreea de Sud 31-27, Spania - Germania 25-30, Polonia - Ungaria 26-28. Clasament: 1. Germania (4 p), 2. România (4 p), 3. Ungaria (3 p), 4. Spania (1 p), 5. Polonia (0 p), 6. Coreea de Sud (0 p). Următoarele partide ale tricolorelor: Spania - România (sâmbătă, 8 decembrie, ora 19.30), Ungaria - România (duminică, 9 decembrie, ora 17.30), România - Germania (marți, 11 decembrie, ora 19.30). Toate întâlnirile vor fi transmise în direct la TVR 2. Antrenorul principal Gheorghe Tadici este de părere că Rusia, principala contracandidată în lupta pentru titlul mondial, are o sarcină mai ușoară. „Îmi doresc ca, după meciul cu Germania, să fim calificați deja în sferturi. Toată lumea a venit cu pregătire solidă, toată lumea își dorește victoria și, mai ales, un loc la Olimpiadă. România, spre deosebire de Rusia, are o misiune mult mai grea”, a declarat, selecționerul român.