România mai are doar trei reprezentanţi la Aussie Open

România mai are doar trei reprezentanți la Aussie Open

La Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, Alexandra Dulgheru a pierdut, ieri, meciul din turul al doilea, contra nemțoaicei Angelique Kerber, scor 2-6, 4-6. Românca va primi 60.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA, iar țara noastră nu mai are nicio reprezentantă în competiția individuală feminină.La dublu feminin, țara noastră are o singură sportivă calificată în turul al doilea. Raluca Olaru, care face pereche cu belgianca Ysaline Bonaventure, va juca contra favoritelor numărul 5, Anastasia Pavliucenkova și Elena Vesnina (Rusia).Perechea română formată din Irina Begu și Monica Niculescu a pierdut, ieri, meciul contra cuplului Dominika Cibulkova (Slovacia)/ Kirsten Flipkens (Belgia), scor 4-6, 6-3, 4-6. Româncele vor fi recom-pensate pentru participarea la dublu cu un cec de 14.800 dolari australieni și 10 puncte WTA.În proba de dublu masculin, România are calificați doi sportivi în turul secund.Constănțeanul Horia Tecău și partenerul său, olandezul Jean Julien Rojer, au acces în turul al doilea, după ce au dispus de cuplul Martin Klizan (Slovacia)/Serghei Stahovski (Ucraina), scor 7-5, 6-2.Al doilea jucător român care a debutat cu dreptul la Aussie Open este Florin Mergea, care, împreună cu Rohan Bopanna, s-a impus în fața austra-lienilor Omar Jasika și Nick Kyrgios, scor 7-5, 6-3.Ambele echipe calificate în etapa a doua vor primi câte un cec în valoare de 23.000 de dolari australieni și 90 de puncte ATP.