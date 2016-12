România, în grupă cu Franţa, Anglia şi Turcia

Turneul Final Four al Ligii Europene pentru naționalele de volei feminin, la București

România, în grupă cu Franța, Anglia și Turcia

Turneul Final Four al Ligii Europene pentru naționalele de volei feminin va avea loc la București, în perioada 3-5 iulie, s-a stabilit, sâmbătă, la Luxemburg, unde se află Confederația Europeană de Volei. Pentru accederea în turneul Final Four, opt echipe, împărțite în două grupe, vor disputa șase etape, în perioada 22 mai - 28 iunie. Din Grupa A, fac parte Serbia, Bulgaria, Spania și Grecia, în timp ce, în Grupa B, se află Turcia, Franța, România și Anglia. În Liga Europeană masculină, România va evolua în Grupa B, alături de Belgia, Grecia și Germania, tot pe parcursul a șase etape, în perioada 5 iunie -12 iulie. Din Grupa A, fac parte Spania, Turcia, Croația și Marea Britanie, în timp ce, în Grupa C, se află Portugalia, Austria, Belarus și Slovacia. Turneul Final Four va fi organizat în perioada 17 - 19 iulie.