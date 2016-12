România - Grecia, la barajul de calificare pentru CM din Brazilia

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentativa României va întâlni selecționata Greciei în barajul de calificare la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, conform tragerii la sorți de ieri, de la sediul FIFA de la Zurich. Meciul tur va avea loc la 15 noiembrie, în Grecia, iar returul, în 19 noiembrie, în România. Celelalte partide din baraj sunt Portugalia - Suedia, Ucraina - Franța și Islanda - Croația. Selecționerul Victor Pițurcă este de părere că Grecia pornește ca favorită, dar și România păstrează șanse de calificare, precizând totodată că ar fi dorit să joace returul în deplasare, pentru ca presiunea pe jucătorii să fi fost astfel mai mică. „Sper să abordăm ambele meciuri cu mult curaj și să reușim la sfârșit calificarea. Nu știu de ce toată lumea își dorea Grecia ca adversar, pentru că rezultatele spun altceva. Eu consider că Grecia este un adversar extrem de puternic. Grecia are jucători foarte valoroși, cu mentalitate de învingători. Am ajuns până aici pe munca noastră, nu ne dădea nimeni prea multe șanse în această grupă. Sper să reușim o nouă calificare. Eu mi-aș fi dorit ca cel de-al doilea joc să-l disputăm în deplasare pentru că e mai greu să joci în fața propriilor suporteri, presiunea e fantastică. Poate fi însă și un mare avantaj să jucăm în fața propriului public, care sper să ne susțină până la sfârșit. Acum, noi plecăm cu șansa a doua, chiar dacă am învins Grecia în meciul amical disputat în Austria. Însă calificarea la Mondiale este deschisă pentru ambele echipe, avem și noi șansa noastră”, a declarat Pițurcă.