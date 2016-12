România-Grecia. Chiricheş S-A ACCIDENTAT şi poate rata BARAJUL

1

Hai Romania!!!

Timpul se scurge repede iar partida dintre Grecia-Romania LIVE a inceput deja in toata presa, atat cea din tara cat si de peste hotare. Nimeni nu vede de bun augur faptul ca Vlad Chiriches este disponibil, insa nu cred ca grecii ne pot pune foarte mari probleme in atac, in conditiile in care acestia marcheaza foarte putin, principala preocupare o constituie o aparare ordonata.