România este campioană mondială la pescuitul de crap

Echipa României de pescuit la crap a terminat, ieri, pe primul loc în cadrul Campionatului Mondial care s-a desfășurat, zilele trecute, pe Lacul Corbu. Întrecerea a găzduit reprezentanți din 20 de țări, în condiții de maxim confort și siguranță, reunind cei mai buni pescari de crap din lume într-un ambient calitativ de carpodrom rar întâlnit pe mapamond.Participarea s-a făcut pe trei sectoare (A, B și C), întocmindu-se trei clasamente, plus unul individual și unul pe echipe. Astfel, în clasamentul general, România s-a clasat pe primul loc, având șase puncte, iar Bulgaria, pe locul secund, cu șapte puncte. Locul al treilea a fost ocupat de Serbia, cu nouă puncte. La individual, pe sectorul A, echipa României, formată din Ștefan Fâșie și Felix Roman, a ocupat fotoliul de lider al clasamentului, obținând titlul de campioană mondială! Același titlu l-a obținut și echipa României de pe standul C (Claudiu Lukacs și Cătălin Ureche). După ultima cântărire, care a avut loc, ieri, la ora 13.15, echipa României de pe standul B (Ionel Ghelase și Valeriu Marțoiu) a reușit să o devanseze pe cea a Letoniei, aducând și în clasamentul general titlul mondial. Cea mai mare captură a fost prinsă de echipa Bulgariei (Balchev Branimir și Dimov Liudmil), aceasta cântărind 12,980 kg. La sfârșit, concurenții au luat parte la ceremonia de premiere și gala de închidere a campionatului, organizate la Club Fratelli Mamaia.