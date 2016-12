„România e puternică, poate să câştige cu oricine“

Selecționerul Victor Pițurcă este optimist după victoria (2-1) cu Georgia:

„România e puternică, poate să câștige cu oricine“

Selecționerul României, Victor Pițurcă, a declarat, după amicalul cu Georgia, scor 2-1 pentru tricolori, că l-a interesat cel mai mult ca echipa să câștige, iar fotbaliștii utilizați în premieră să debuteze cu dreptul la națională. „A fost un test util și reușit până la urmă. La acest nivel, se mai întâmplă să fii condus chiar și de Georgia. Noi nu avem voie să fim conduși de nimeni? Băieții au fost foarte motivați pe toată durata partidei, dar am primit un gol pe o greșeală a defensivei. Important era rezultatul, iar jucătorii noi să debuteze cu dreptul la națională. Jucătorii din generația tânără au demonstrat că se poate conta pe ei. Ropotan sau Cr. Tănase au jucat foarte bine”, a spus Victor Pițurcă. Selecționerul a ținut să îl felicite pe Marica pentru reușita din minutul 62. „Ciprian a jucat bine în fața Georgiei. Rar l-am văzut să joace slab la națională, de multe ori a fost formidabil. Chiar am discutat cu el înainte de meci și i-am spus că ar fi bine să marcheze, pentru că la echipa de club nu o face prea des”, a declarat tehnicianul român. Pițurcă este de părere că următoarele meciuri din campania de calificare la Campionatul Mondial vor fi cruciale. „În acest moment, toate meciurile sunt decisive, pentru că înfrângerea cu Lituania și-a pus amprenta asupra clasamentului. Trebuie să învingem și Serbia, și Austria pentru a ne menține în cursă. România e puternică și poate să câștige cu oricine”, a mai afirmat selecționerul, adăugând că este surprins de victoria Serbiei cu 6-1 în fața Bulgariei. Marica aștepta mai mulți suporteri în tribune „Ne-am chinuit cu Georgia, a fost o echipă incomodă. Sunt bucuros de rezultat, dar nu de joc. Nea Piți a putut să vadă mai mulți jucători la lucru, dar s-a văzut că este greu, la națională nu este Liga I. Îmi pare rău pentru Ogăraru (n.r. - s-a ales cu piciorul în ghips), le mulțumesc suporterilor care au venit la meci și mă bucur că am putut fi alături de ei. Mă așteptam să fie mai mult interes pentru echipa națională, dar să sperăm că frigul e de vină. Mai este mult până la meciul cu Serbia, avem timp să ne pregătim”, a spus Marica.