„România are şanse reduse de calificare la Campionatul Mondial”

Președintele FR de Handbal, Cristian Gațu:

„România are șanse reduse de calificare la Campionatul Mondial”

Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a declarat, ieri, înaintea tragerii la sorți a meciurilor din calificările europene la Campionatul Mondial din 2011, că naționala masculină a României are șanse reduse de acces la turneul final, dar că își păstrează speranța. „Avem șanse mai reduse de calificare, intrăm în prima fază într-o grupă, din care doar prima clasată merge la baraj. Echipa României trebuie să-și păstreze speranța, pentru că am văzut cu toții că e capabilă și de surprize plăcute, ca în meciurile cu Suedia sau Muntenegru, dar și mai puțin plăcute. Important este să nu ne pierdem speranța”, a spus Gațu. Astăzi, la Viena, este programată tragerea la sorți a grupelor preliminare europene de calificare în barajul pentru CM din 2011, care va avea loc în Suedia. Echipa României este repartizată în urna a doua valorică, alături de formațiile Estoniei, Greciei, Israelului, Letoniei, Lituaniei și Elveției. Din fiecare din cele șapte grupe preliminare, se va califica în barajul CM din 2011 formația clasată pe primul loc. Conform anunțului forului european de profil, meciurile din grupele preliminare se vor desfășura sub formă de turnee, între 11 și 17 ianuarie 2010 sau, dacă echipele se vor înțelege între ele, sub forma meciurilor tur-retur, pe parcursul mai multor intervale de timp, care sunt următoarele: 28 octombrie - 1 noiembrie 2009 (prima etapă), 6-10 ianuarie 2010 (a doua etapă) și 13-17 ianuarie 2010 (a treia etapă). La turneul final al CM din 2011, sunt calificate direct Franța (deținătoarea titlului), Suedia (națiune organizatoare), plus echipele care se vor clasa pe primele trei locuri (cu excepția Franței și a Suediei) la turneul final al CE din 2010. v v v HCM Constanța a disputat, aseară, cea de-a doua partidă amicală din cadrul cantonamentului din Serbia, în compania celor de la HC Tarkett, victoria revenind românilor, cu scorul de 30-29. Campioana României la handbal masculin, antrenată de Zoran Kurteș, va încheia stagiul de la Novi Sad în data de 12 august, cu un test cu adversar puternic, Partizan Belgrad. v v v Iată și un ultim rezultat, înregistrat, aseară, la Zalău, într-o partidă de verificare la handbal feminin: HC Zalău - CS Tomis Constanța 22-22 (meci întrerupt în min. 44, echipa constănțeană retrăgându-se de pe teren din cauza arbitrajului ostil).