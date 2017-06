ROLAND GARROS / Simona Halep, la un pas de a ocupa primul loc în clasamentul WTA

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, va disputa, astăzi, de la ora 16,00, finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului, contra letonei Jelena Ostapenko, o finală cu miză dublă pentru reprezentanta noastră, primul său titlu de Grand Slam și fotoliul de lider al clasamentului WTA.Halep (25 ani) a treia favorită a turneului parizian, este deja consacrată ca jucătoare de top, dar nu are încă un titlu de Mare Șlem în palmares.Simona a fost foarte aproape de el în 2014, tot la Roland Garros, dar Maria Șarapova a învins-o cu 6-4, 6-7, 6-4 în finală.Halep a mai fost aproape în 2014 la Wimbledon (semifinală) și în 2015 la US Open (tot semifinală).Acum va întâlni o jucătoare de doar 20 de ani, care ocupa locul 47 la debutul turneului, iar acest lucru precum și nivelul jocului arătat de Simona pe zgură, la Madrid (titlul cucerit), Roma (finalistă) și Roland Garros, o face favorită la câștigarea trofeului Suzanne Lenglen.Totuși, finala nu este câștigată dinainte, iar Ostapenko, în ciuda lipsei sale de experiență și a faptului că nu are niciun titlu în palmares (trei finale pierdute), este o jucătoare redutabilă, cu o forță neobișnuită la lovitura de dreapta (245 de winners în cele șase meciuri de la Paris) și entuziasmul unei sportive care nu are nimic de pierdut.Puterea mentală arătată de Halep în ultima perioadă, un rezultat al colaborării excelente cu antrenorul Darren Cahill, cel care i-a mai pregătit pe Lleyton Hewitt și Andre Agassi, este un alt atu major al Simonei, care nu a pierdut decât un meci din ultimele 17 jucate pe zgură (finala de la Roma, în mare măsură și din cauza unei accidentări).Ostapenko este prima letonă care joacă o finală de Grand Slam. Ea a mai jucat trei finale în circuitul WTA (2015 — Quebec City, 2016 — Doha, 2017 — Charleston) și nu a câștigat niciuna.În schimb, Halep a ajuns la a 25-a finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite. Simona a obținut șase titluri în 2013, două în 2014, trei în 2015, trei anul trecut, iar anul acesta a câștigat la Madrid.Halep poate deveni prima româncă după Virginia Ruzici (1978), actualul său manager, care câștigă trofeul la Roland Garros.Finalista se va alege cu 1.060.000 euro și 1.300 de puncte WTA, iar câștigătoarea va fi recompensată cu 2.100.000 euro și 2.000 de puncte WTA.