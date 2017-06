ROLAND GARROS / Simona Halep a învins-o pe Kasatkina şi merge mai departe în optimi

ROLAND GARROS / Simona Halep a învins-o pe Kasatkina și merge mai departe în optimi

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona câștigă setul al doilea cu 7-5 și merge mai departe în optimi.Simona are două mingi avantaj.Simona se detașează la 6-5.Simona revine și egalează după ce a salvat patru mingi de set. 5-5.Simona reușește break-ul și reduce din diferență. 5-4.Kasatkina joacă mult mai eficient și se distanțează. 5-3.Kasatkina forțează și se desprinde. 4-3.Kasatkina revine și reușește egalarea. 3-3.Kasatkina reușește să reducă avantajul Simonei. 3-2.Simona își consolidează break-ul. 3-1Simona are două mingi de break avantaj. 2-1A început setul al doilea.Simona câștigă primul set. 6-0Românca mai are puțin și câștigă primul set. 5-0Simona se desprinde la 4-0.Simona reușește să facă al doilea break. 3-0Halep își face serviciul și își majorează astfel avantajul în fața adversarei sale. 2-0Rusoaica nu reușește să își facă serviciul. Halep face primul break al întâlnirii. 1-0Partida a început cu Daria Kasatkina la serviciu.În urmă cu câteva momente a început, la Roland Garros, partida de tenis dintre Simona Halep (locul 4 WTA), favorita numărul trei, și rusoaica Daria Kasatkina (20 de ani, locul 28 WTA),Partida se desfășoară pe arena "Suzanne-Lenglen" și poate fi urmărita în direct pe Eurosport.Simona Halep și Daria Kasatkina s-au întâlnit o singură dată, la Miami, în 2016, atunci când jucătoarea noastră a câștigat în două seturi, scor 6-3, 7-5.Dacă va trece de Kasatkina, Simona Halep o va întâlni în optimi pe Carla Suarez-Navarro (Spania, locul 23 WTA), cap de serie numărul 21.