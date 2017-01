Roger Federer şi Justine Henin, învingători la US Open

Roger Federer și Justine Henin, învingători la US Open

Elvețianul Roger Federer și belgianca Justine Henin sunt învingătorii ediției din acest an a turneului de tenis de Mare Șlem de la US Open. În finală, Federer a trecut de Novak Djokovic (Serbia), cu 7-6, 7-6, 6-4, cucerind astfel pentru a patra oară consecutiv US Open, care devine al 12-lea său titlu de Mare Șlem. Federer a devenit primul jucător care reușește să câștige de patru ori la rând atât Wimbledonul, cât și US Open-ul. Justine Henin a obținut cea de-a doua sa victorie la US Open după ce a trecut în ultimul act de Svetlana Kuznețova (Rusia), cu 6-1, 6-3. Pentru sportiva belgiană, a fost al șaptelea titlu de Mare Șlem din carieră.