Rio 2016. "Mi-e frică de un atac terorist, nu de Zika". Declaraţia plină de sinceritate a unei campioane care a plecat spre Rio

Rio 2016. "Mi-e frică de un atac terorist, nu de Zika". Declarația plină de sinceritate a unei campioane care a plecat spre Rio

Ştire online publicată Luni, 01 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atleta Bianca Răzor (400 m) a declarat luni dimineață, pe Aeroportul Henri Coandă, că îi este teamă mai mult de un eventual atac terorist la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro decât de riscul reprezentat de virusul Zika, informează Agerpres."Cred că mai tare mi-e frică de un atac terorist decât de virusul Zika. Pentru țânțari m-am pregătit cu brățări, cu spray, sper să fie în regulă", a spus atleta. Ea a adăugat că a discutat deja cu sportivii români ajunși în Brazilia despre condițiile din satul olimpic: "Am vorbit cu cei care au plecat deja acolo. Într-adevăr, condițiile nu sunt extraordinare, vom vedea când vom ajunge acolo, sper să fie totul bine".Potrivit Agerpres, Bianca Răzor a menționat că s-a recuperat după cele două rupturi musculare suferite în ultima perioadă. "Din păcate am trecut prin două accidentări grave, două rupturi musculare, dar nu mai simt durere, ceea ce e un lucru foarte bun. Am tras mult în ultimele săptămâni să mă recuperez și să fac antrenamentele la capacitate maximă. Sper că sunt pregătită fizic și psihic pentru competiție. Eu vreau să cred că delegația noastră de la atletism poate obține o medalie la Rio", a precizat atleta care va concura în proba de 400 m.sursa: prosport.ro