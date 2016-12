Rezultatele meciurilor din Liga I

Ştire online publicată Duminică, 23 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri și sâmbătă, în etapa a XV-a a Ligii I:FC Viitorul - Concordia Chiajna 2-2Au marcat: Tănase '23, Mitrea '43 (penalti) / Dina '76, Florea '90+1Gaz Metan Mediaș - Dinamo București 1-2Au marcat: Tahar '4 / Boubacar '21, Bilinski '54Astra Giurgiu - Universitatea Cluj 1-1Au marcat: Bukari '55 / Lemnaru '67 (penalti)Ceahlăul Piatra Neamț - Oțelul Galați 0-1A marcat: Cristea '56Steaua București - FC Brașov 2-0Au marcat: Ad. Popa '46, Chipciu '79Pandurii Târgu Jiu - FC Botoșani, ora 15.30, Look TVCFR Cluj - CSMS Iași, ora ora 18.00, Look PlusPetrolul Ploiești - ASA Târgu Mureș, ora 20.30, Look TVCS Universitatea Craiova - Rapid București, ora 20.30, Look TV1. Steaua București 15 12 1 2 33-8 37 puncte2. CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 293. Petrolul Ploiești 14 8 4 2 25-9 284. Astra Giurgiu 15 7 5 3 24-12 265. ASA Târgu Mureș 14 7 5 2 19-9 266. Dinamo București 15 7 4 4 26-20 257. CS Universitatea Craiova 14 6 4 4 18-20 228. FC Botoșani 14 6 3 5 18-19 219. FC Brașov 15 5 4 6 18-23 1910. FC Viitorul 15 4 6 5 19-20 1811. Pandurii Târgu Jiu 14 3 6 5 17-19 1512. Gaz Metan Mediaș 15 3 6 6 16-21 1513. Universitatea Cluj 15 3 5 7 15-21 1414. Ceahlăul Piatra Neamț 15 3 5 7 14-24 1415. Concordia Chiajna 15 2 7 6 13-23 1316. Oțelul Galați 15 2 5 8 7-22 1117. Rapid București 14 2 4 8 7-20 1018. CSMS Iași 14 1 6 7 11-23 9.Sursa: Mediafax