Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Rezultate din Liga I și clasamentul competiției

Ştire online publicată Duminică, 07 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gaz Metan Mediaș - FC Brașov 2-1Au marcat: Llullaku '3, '5 / Constantinescu '86FC Viitorul - FC Botoșani 1-2Au marcat: Fl. Tănase '18 / Hadnagy '8, Batin '80Ceahlăul Piatra Neamț - Universitatea Cluj 0-6Au marcat: Lemnaru '26 (penalti), '69 (penalti), Mengolo '45, '45+4, '60, Gorea '82 (autogol), Alibec '69 / Bilinski '70Pandurii Târgu Jiu - Rapid București 2-0Au marcat: Roman '14, Matulevicius '89Astra Giurgiu - Dinamo București 6-1Au marcat: Budescu '16, Takayuki '20, De Amorim '30, Oros '36, Alibec '69, Ben Youssef '73 (penalti) / Bilinski '70Oțelul Galați - ASA Târgu Mureș, ora 15.30, Look TVSteaua București - CSMS Iași, ora 18.00, Look PlusCFR Cluj - CS U Craiova, ora 20.30, Look TVLuniPetrolul Ploiești - Concordia Chiajna, ora 20.30, Look TV1. Steaua București 16 13 1 2 35-8 40 puncte2. CFR Cluj 16 10 3 3 27-10 333. Petrolul Ploiești 16 9 5 2 27-9 324. Astra Giurgiu 17 8 6 3 30-13 305. CS Universitatea Craiova 16 8 4 4 22-20 286. ASA Târgu Mureș 16 7 6 3 19-11 277. FC Botoșani 17 8 3 6 22-23 278. Dinamo București 17 7 5 5 27-26 269. FC Viitorul 17 5 6 6 23-23 2110. FC Brașov 17 5 4 8 20-28 1911. Universitatea Cluj 17 4 6 7 21-21 1812. Pandurii Târgu Jiu 17 4 6 7 20-24 1813. Gaz Metan Mediaș 17 4 6 7 18-24 1814. Concordia Chiajna 16 3 7 6 15-23 1615. Ceahlăul Piatra Neamț 17 3 5 9 14-32 1416. CSMS Iași 16 2 6 8 14-27 1217. Oțelul Galați 16 2 6 8 7-22 1218. Rapid București 17 2 5 10 7-24 11.