Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Rezultate din Liga I și clasamentul competiției

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a VII-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri și clasamentul competiției:VineriFC Brașov - Concordia Chiajna 4-1Au marcat: Constantinescu '15, '48, Grigorie '33 (penalti), Leko '53 / Boldrin '86Steaua București - Gaz Metan Mediaș 3-1Au marcat: Keșeru '12, '61, Sânmărtean '49 / Llullaku '68SâmbătăFC Viitorul - Ceahlăul Piatra Neamț, ora 18.30, Look PlusCFR Cluj - Astra Giurgiu, ora 21.00, Look TVDuminicăCSMS Iași - ASA Târgu Mureș, ora 16.00, Look PlusRapid București - Universitatea Cluj, ora 18.30, Look TVFC Botoșani - Dinamo București, ora 21.00, Look TVLuniCSU Craiova - Oțelul Galați, ora 18.30, Look TVPandurii Târgu Jiu - Petrolul Ploiești, ora 21.00, Look Plus.1. Steaua București 7 6 0 1 17-4 18 puncte2. Astra Giurgiu 6 5 0 1 16-2 153. Petrolul Ploiești 6 4 1 1 13-4 134. CFR Cluj 6 4 1 1 12-3 135. Dinamo București 6 3 3 0 11-4 126. ASA Târgu Mureș 6 3 2 1 10-5 117. Ceahlăul Piatra Neamț 6 3 1 2 6-9 108. FC Botoșani 6 3 0 3 5-9 99. Universitatea Cluj 6 2 2 2 7-5 810. FC Brașov 7 2 2 3 9-12 811. Gaz Metan Mediaș 7 2 2 3 7-10 812. Pandurii Târgu Jiu 6 1 3 2 4-9 613. Oțelul Galați 6 1 2 3 4-8 514. Rapid București 6 1 2 3 4-9 515. Concordia Chiajna 7 1 1 5 3-13 416. FC Viitorul 6 0 3 3 4-8 317. CSMS Iași 6 0 3 3 2-9 318. CS Universitatea Craiova 6 0 2 4 4-14 2.Sursa: Mediafax