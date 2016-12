Revenire spectaculoasă pentru Bogdan Lobonţ

Revenire spectaculoasă pentru Bogdan Lobonț

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bogdan Lobonț (37 de ani) a intrat în poarta celor de la AS Roma, după un an de pauză, și a făcut-o tot într-un amical. Goalkeeperul a fost folosit de către Rudi Garcia în ultima parte a amicalului pe care italienii l-au disputat azi, la Melbourne, contra celor de la Manchester City, scrie digisport.ro.Lobonț a prins mai întâi o minge în fața lui Jesus Navas (67), care putea duce scorul la 3-1 pentru City, după care a mai avut o intervenție salvatoare la șutul lui Yaya Toure, în minutul 70. Siguranța portarului român i-a încurajat și pe colegii săi care au forțat pe final egalarea, care însă s-a produs în urma unei lovituri libere, executată de Ljajic.Lobonț n-a jucat niciun meci oficial pentru AS Roma în ultimele două sezoane, fiind mereu rezervă de lux. Nici măcar în amicale n-a apucat să mai evolueze ”Lobby” pentru romani. Formația Manchester City a învins, cu scorul de 7-6, la executarea loviturilor de departajare, echipa AS Roma, într-un meci contând pentru International Champions Cup.