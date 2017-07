Reunire la HC Dobrogea Sud. Nurhan Ali, instalat manager general

Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud au revenit cu forțe proaspete, luni, la Sala Sporturilor din Constanța, pentru a începe pregătirile noului sezon competițional al Ligii l, dar și în vederea participării în cupele europene.După ce au efectuat vizita medicală, dimineață, jucătorii au pășit și pe parchetul din Sala Sporturilor, pentru prima dată sub îndrumarea noului antrenor, francezul Christian Gaudin. Alături de acesta, au fost prezenți și cei cinci jucători proaspăt transferați pe litoral: Dejan Malinovic (Creteil), Nikola Mitrevski (Benfica Lisabona), Sabin Ignat (Dunărea Călărași), Stevan Vujovic (Balmazujvarosi KK) și Nemanja Mladenovic (Metalurg Skopje).Retras la birou în postura de președinte al echipei, la finele sezonului trecut, Ionuț „Rudi” Stănescu a declarat că sezonul acesta va fi mult mai greu decât precedentul, asta și datorită transferurilor reușite de celelalte formații.„Ne-am întărit cu patru jucători valoroși, am și pierdut patru handbaliști, dar trebuie să ținem cont că și celelalte echipe s-au întărit serios. Dinamo, CSM București, Odorhei, Steaua, toate vor avea un cuvânt greu de spus în acest sezon. Obiectivul nostru rămâne câștigarea unei medalii, implicit calificarea într-o competiție europeană la sfârșitul anului. Cu siguranță ne-am dori să cucerim un trofeu, însă trebuie să rămânem cumpătați și realiști, deoarece se poate întâmpla orice în acest campionat”, a declarat președintele Ionuț Stănescu.În perioada 26 iulie - 5 august, HCDS va efectua un cantonament în Slovenia. La întoarcere, echipa va rămâne o săptămână pe litoral, apoi va lua parte la un turneu amical organizat la Odorhei, în perioada 11-13 august.Primul meci oficial al sezonului este programat pe 27 august, cu Dinamo București, în Supercupă.HC Farul, absorbită de HC Dobrogea SudAșa cum se preconiza de zilele trecute, conducătorii echipei de ligă secundă HC Farul Constanța au confirmat dispariția formației de pe litoral. Decizia a survenit în urma refuzului autorităților locale de a finanța două echipe de handbal masculin din același oraș, pe principiul „decât multe și modeste, mai bine una și puternică”.Astfel, fostul conducător al HCM Constanța și HC Farul, Nurhan Ali, va ocupa poziția de manager general al HCDS, antrenorul Eden Hairi va conduce echipa secundă a clubului, alături de Aleksandar Adzic, iar o parte din jucători au ajuns și ei în curtea HC Dobrogea Sud.„Autoritățile locale ne-au spus clar că nu vor mai putea finanța două echipe, la nivel de înaltă performanță. Așa că nu am făcut decât să ne conformăm. O bună parte a jucătorilor ce au activat la HC Farul au fost transferați la HC Dobrogea Sud. În principal, grupa de juniori medaliată la turneul final și alți 5-6 jucători care pot face față chiar și în Liga Națională. De asemenea, Constanța va fi reprezentată în Divizia A de echipa secundă a clubului HC Dobrogea Sud, la fel ca în sezonul precedent”, a declarat Nurhan Ali.De altfel, din acest sezon, în liga secundă a handbalului românesc va mai evolua o echipă din județul Constanța, CS Medgidia, ce va fi antrenată de Ionuț Deli-Iorga (principal) și Adrian Georgescu (secund). Reunirea echipei va avea loc pe 1 august, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia.Adversari nordici pentru HCDS, în turul doi preliminar EHFHC Dobrogea Sud și-a aflat adversara din turul al doilea preliminar al Cupei EHF. Aflați la prima prezență în cupele europene, dobrogenii vor întâlni câștigătoarea dintre Afturelding (Islanda) și BSK Handball Elite (Norvegia). Manșa tur are loc pe 7/8 octombrie, la Constanța, iar returul este programat pe 14/15 octombrie, în deplasare.