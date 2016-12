Ion Marin:

„Retragerea Gloriei Buzău ar fi o mare măgărie“

Renunțarea la Liga 1, până la finele turului, a echipei din Crâng ar văduvi Farul de punctele victoriei din deplasare, din etapa întâi. În ultimul timp, s-a zvonit că Gigi Becali ar fi comandat retragerea din campionat a Gloriei Buzău, până la finele turului, astfel încât Steaua să mai recupereze din diferența care o desparte de rivalele sale la titlu. Potrivit regulamentului, dacă o echipă se retrage din competiție înainte de finalul primei părți a campionatului, rezultatele pe care le-a înregistrat se anulează. Cum Steaua făcuse egal în Ghencea cu Buzăul, iar ceilalți granzi câștigaseră, oamenii lui Gigi ieșeau în câștig, pierzând astfel un punct (și recuperând două la „adevăr”), în vreme ce restul pierdeau trei (și tot atâtea la „adevăr”). Acest plan făcea însă și din Farul o victimă colaterală, care a câștigat la Buzău, în prima etapă, în vreme ce Poli Iași, echipă cu care „rechinii” se luptă la baionetă pentru evitarea retrogradării, a făcut doar egal în Crâng. Cum turul Ligii 1 se încheie în aceste zile și, în plus, patronul Costel Bucur a declarat că nu retrage echipa, e limpede că Farul nu mai are cum să piardă cele trei puncte și „plusul” de la adevăr. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla în partea a doua a campionatului. Dacă buzoienii se retrag după terminarea turului sau în timpul returului, rezultatele obți-nute până atunci se mențin, iar cele rămase se omologhează cu 3-0 pentru adversari. Ar câștiga astfel și contracandidatele la retrogradare ale Farului, răpindu-le constănțenilor speranța că buzoienii ar putea încurca pe unele dintre ele. Crede în onestitate Ion Marin, antrenorul principal al Farului, nu crede însă că Gloria va renunța. „Din ultimele declarații ale lui Costel Bucur, pe care le-am citit și eu în presă, am înțeles că e de sine stătător, că nu l-a pus nimeni acolo, că își plătește banii proprii și că mai speră la ceva. De ce să se retragă, că îl îndeamnă nu știu cine? Ar fi o mare măgărie. Mai ales să faci acest lucru la comanda cuiva, care ar fi astfel avantajat. Fiecare echipă trebuie să-și joace șansele până la capăt. Cred în onestitatea buzoienilor și în faptul că vor încerca să lupte până la capăt. Eu n-aș lua în calcul în niciun fel retragerea lor”, a declarat „Săpăligă”.