Respect, Dumitru Antonescu! Ultimele aplauze pentru un fotbalist de legendă al Farului

Joi, Capela Cimitirului Central a fost învăluită într-o mare de regrete și suspine ale sutelor de oameni veniți să îl conducă pe ultimul drum pe Dumitru Antonescu, fostul jucător de legendă al Farului Constanța.Luni, după ce a fost operat de trei ori, Dumitru Antonescu a încetat din viață, într-un spital din București. Vestea a căzut ca un fulger pentru toată suflarea sportului dobrogean. Joi, alături de „fundașul de fier” al Farului din anii ’70-’80 au fost colegii de generație, prieteni, familie, suporteri. Printre aceștia Paul Peniu, Ștefan Petcu, Constantin Gache, Ilie Floroiu, Ilhan Mustafa, Ion Constantinescu, Constantin Funda, Eugen Șovăilă, echipa de seniori a Farului și juniorii de la ACS Performer.„Foarte mare tristețe. Ne-am adunat să îl conducem pe ultimul drum pe Mitică. Păcat că nu și-a putut îndeplini toate visurile, întotdeauna avea gânduri și planuri frumoase pentru sportul con-stănțean. Schimbarea de nume a stadionului Farul este oarecum o responsabilitate în plus pentru conducere. Dacă tot se va numi Dumitru Antonescu, atunci trebuie ca echipa și stadionul să se ridice la nivelul acestui nume. Per total, este o acțiune lăudabilă a conducerii Farului”, a declarat fostul său coleg, Paul Peniu, actualmente președinte al Academiei Hagi.„Dumitru Antonescu a fost cel mai mare jucător din istoria Constanței. A fost un om un deosebit, cu mare respect. Îmi pare rău că a plecat dintre noi, dar nu noi decidem astfel de lucruri. Am multe amintiri legate de el, ne încuraja foarte mult, era un om de echipă, un adevărat lider. Am fost prieteni și colegi de cameră, îl cunoșteam destul de bine. Singurul său regret pe care știu că îl avea era faptul că a fost îndepărtat prea ușor de cei din conducerea Farului când antrena juniorii. Consider că mai avea multe lucruri de arătat copiilor”, a declarat Ștefan Petcu, fostul jucător al Farului și Stelei.