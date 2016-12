Reşiţa lui Omer, pentru a doua oară consecutiv în finală

Challenge Cup la handbal masculin

Reșița lui Omer, pentru a doua oară consecutiv în finală

UCM Reșița s-a calificat în finala Challenge Cup la handbal masculin, aceasta fiind cea mai bună performanță a unei echipe românești din actualul sezon al competițiilor continentale. După ce, în manșa întâi a semi-finalelor, fusese învinsă cu 26-31, în deplasare, de Benfica Lisabona, ieri, formația antrenată de Aihan Omer și-a luat revanșa, depășindu-i pe portughezi la șapte goluri diferență, 32-25. „Suntem foarte fericiți că ne-am calificat. Am văzut acest meci cu ochii minții dinainte de a se disputa. Am condus la 8-9 goluri, dar Benfica este o echipă mare și s-a apropiat pe tabelă. Am știut să gestionăm finalul. Nu aveam cum să ratăm califi-carea cu un public care a stat în picioare la fiecare fază”, a declarat „Turcul”. În finală, UCM Reșița, deținătoare a titlului, va întâlni pe Alpla HC Hard (Austria), care a eliminat în semifinale formația elvețiană Pfadi Winterthur, scor general 66-63.