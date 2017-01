Rene Higuita, dezamăgit de portarii neamuzanţi

Rene Higuita, dezamăgit de portarii neamuzanți

Fostul portar al echipei naționale a Columbiei, Rene Higuita, cunoscut pentru modul spectaculos în care apăra și dribla în propriul careu, a declarat că este dezamăgit de evoluțiilor portarilor din prezent, care vor doar să nu primească gol. „Fotbalul a devenit doar o afacere. Conducătorii vor rezultate, așa că portarii fac lucrurile simple, pentru a nu ajunge într-o situație complicată. Tipul de portar pe care îl prefer este cel care joacă pentru rezultat și își ia rolul în serios, dar, în același timp, distrează lumea care a plătit biletul. Portarii nu pot să joace așa cum am făcut-o eu, nu mai sunt amuzanți”, a declarat Higuita, care are 41 de ani și evoluează la echipa de ligă secundă Deportivo Rionegro, iar de curând, a preluat funcția de antrenor cu portarii a naționalelor Under 20 și Under 17 ale Columbiei. El s-a reapucat de fotbal anul trecut, când a fost legitimat la clubul de primă divizie Guaros de Lara, din Venezuela, după ce a fost dat afară în 2004, de la formația Aucas din Ecuador, fiind depistat că a consumat cocaină. Higuita s-a caracterizat a fi primul „portar-atacant” din lume și a afirmat că nu îi era greu să dribleze adversarii până aproape de jumătatea terenului. Un moment celebru realizat de portarul columbian a avut loc într-un meci contra Angliei, pe stadionul Wembley, în 1995, când a respins un șut trimis de Jamie Redknapp cu călcâiele, în urma unui plonjon. El a adăugat că îi plac portarii sud-americani care execută lovituri libere și penalty-uri. Higuita a marcat în carieră 41 de goluri, mai puține decât Jose Luis Chilavert sau Rogerio Ceni. „America de Sud produce portari de calitate pentru Europa și restul lumii. Ei sunt mai curajoși și mai tehnici”, a adăugat fostul portar al naționalei Columbiei.