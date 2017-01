Renaşte baschetul constănţean: Phoenix, vicecampioană naţională

Renaște baschetul constănțean: Phoenix, vicecampioană națională

După succesele de la handbal, volei sau rugby, sportul juvenil constănțean înregistrează o nouă performanță: echipa feminină de mini-baschet II a clubului Phoenix a devenit vicecampioană a României, după ce a terminat pe locul doi turneul final al Campionatului Național, competiție desfășurată, zilele trecute, la Brașov. În prima fază a întrecerii, formația constănțeană a obținut victorii pe linie, majoritatea la diferențe confortabile de scor: 35-2 cu CS Baia Mare, 25-9 cu CS Sfântu Gheorghe, 36-12 cu CS Dan Dacian, 17-7 cu BC Galactica Cluj, 32-15 cu CSS Alexandria, 41-12 cu CS Valbon Arad, 22-17 cu CS Galactica Brașov și 35-27 cu CSS Sfântu Gheorghe. A urmat apoi o bătălie grea în semifinale, contra celor de la MC Cluj, dar satisfacția victoriei, scor 27-18, a făcut uitată toată oboseala acumulată în campania de sub Tâmpa. Phoenix-ul s-a calificat, astfel, în marea finală, în care adversară i-a fost echipa CSS Gloria Arad. Micile sportive constănțence au făcut din nou un joc bun, însă, finalmente, au pierdut la șase puncte diferență, 21-27, iar pe litoral ajung medaliile de argint, o performanță remarcabilă. Iată și componența lotului Phoenix-ului: Ștefania Gușă, Carmen Chesnoiu, Ana-Maria Ivanov, Bianca Ivanov, Meliș Ali, Teodora Cătălui, Bianca Ialangi, Geanina Marienici, Silvia Negoiescu, Irina Solomon, Miruna Ichim și Oana Marin (ultimele două jucătoare au suferit fracturi ale brațelor și nu au jucat). „Sunt mândru că, la numai doi ani de la înființarea clubului, am adus o medalie pentru Constanța. În aceste momente fericite, îmi aduc aminte de primele antrenamente, desfășurate într-o sală de clasă. Nu aveam sală de sport și făceam exerciții pentru îndemânare, folosind sticluțe cu apă și mingi de tenis, fotbal sau volei. După un an de activitate, am participat la Campionatul Național de baby-baschet, unde ne-am clasat pe locul 11. A urmat un alt an de muncă, iar gândul ne era numai la medalii. Am avut de întâmpinat multe piedici, n-am avut sprijin financiar, nici din partea administrației locale, nici din partea sponsorilor. Un oraș atât de mare precum Constanța nu și-a întors privirile și spre noi. Cu toate acestea, am pornit la luptă și am cucerit argintul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Phoenix, Cristian Mânăstireanu. Ana-Maria Ivanov, în Dream Team La finalul campionatului de la Brașov, după modelul din NBA, a fost alcătuit Dream Team-ul, în cel mai bun V al României regăsindu-se constănțeanca Ana-Maria Ivanov. „S-a muncit enorm pentru această performanță, în care puțini credeau. Vreau să mulțumesc pe această cale profesorilor de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius, Direcției pentru Sport a Județului Constanța, Mariei Tudor, sufletul familiei Phoenix, și, nu în ultimul rând, copiilor și părinților lor, care mi-au dat șansa de afirmare”, a mai spus Mânăstireanu. v v v Echipa masculină de mini-baschet II a CS Phoenix Constanța a ocupat locul 18 (din 36 participante) la Campionatul Național de la Brașov. Pentru echipa dobrogeană, au evoluat Edis Abibula, Sergiu Ursu, George Ciulei, Ardan Veli, Bogdan Moisei, Vlad Ghenu, Victor Axinciuc, Daniel Mânzală, Alexandru Marian și Mihai Coandă.