Remize în contul gemenilor Arzu şi Riza Salim

Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori

Remize în contul gemenilor Arzu și Riza Salim

Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori (8-18 ani), de la Kemer-Antalya (Turcia) se apropie de final. În runda a noua (antepenul-tima), ambii sportivi constănțeni au obținut câte o remiză, dar nu au urcat prea mult în clasament. La secțiunea masculină sub 8 ani, Riza Salim, de la Palatul Copiilor / Congaz, a încheiat nedecis partida cu Shamshad Akhundov (Azerbaidjan), iar la categoria feminină sub 8 ani, sora lui geamănă, Arzu Salim, de la același club, i-a smuls jumătate de punct indiencei Varsha C. R. În urma acestor remize, Riza ocupă locul 79, iar Arzu, poziția a 50-a, fiecare cu patru puncte. Următorii adversari sunt Can Aykol (Turcia, 4 p), respectiv Selva Lutfiye Agun (Turcia, 4 p). Românii nu se numără printre performerii Mondialelor, excepție făcând numai Cristian Chirilă, campion la categoria sub 16 ani, cu 7,5 p. În rest, niciun șahist tricolor n-a intrat în Top 20! Ca o palidă consolare, la Cupa Mondială la dezlegări pentru juniori, organizată tot în Antalya, campioana categoriei 10 ani a devenit Petruța Alisia Moldovan.