Turneul Centrocoop la șah, ediția a 25-a

„Regina“ Corina Peptan, detronată de Mihai Grunberg

Arbitrul principal Claudiu Iordache a „fluierat” finalul turneului de șah de la Eforie Nord, Centrocoop, care are o tradiție de 25 de ani. La capătul a nouă runde aprig disputate, „regina” Corina Peptan (CSM București) i-a cedat trofeul lui MI Mihai Grunberg (Luxten Timișoara), nimeni altul decât fiul lui Sergiu Grunberg, antrenorul echipei de șah a României aflată în acest moment la Olimpiada de la Istanbul. Conform informațiilor furnizate de Antonio Rușa, președintele CS Sissa Constanța, în ultima rundă, arbitrii au validat rezultatele: MF Emil Pessi - MI Mihai Grunberg 0-1, MM Corina Peptan - MM Irina Ionescu 1-0, V. Panush (Republica Moldova) - G. Mălureanu (Constanța) 1-2, I. Linca (Constanța) - A. Istvan (Oradea) 0-1, A. Rușa (Constanța) - C. Gheng (Germania) 1-0, V. Mocanu (Brăila) - C. Dragomir (Constanța) 0-1. Dintre jucătorii constănțeni, cei mai bine clasați au fost Costel Dragomir (Sissa; 6 p), Iulian Mihailov (Fiancheto; 6 p), George Mălureanu (Victoria; 6 p), Antonio Rușa (Sissa; 5 p), Ion Spânoche (Sissa; 5 p). După concursul de la Eforie, jucătorii s-au deplasat la Mangalia, pentru un turneu de șah blitz al cărui podium a fost: 1. M. Arghirescu (România), 2. S. Cheng (Germania), 3. A. Rușa (România). Următoarea competiție șahistă de anvergură va fi Superliga pe echipe, care se va desfășura pentru prima dată la Complexul Cleopatra din Mamaia. Iubitorii de șah din Constanța îi vor putea vedea astfel la lucru pe MM Corina Peptan, MM Dieter Nisipeanu, MM George Grigore și alți mari maeștri de calibru din țară.